Эксперты подсказали, как вывести вруна на чистую воду

Психологи советуют попросить пересказать историю в обратном порядке и не стесняться задавать вопросы.

Как понять, что человек говорит неправду? Как сообщает автор канала Брейнд Билд на канале Дзен, есть несколько способов, которые помогут в этом.

Обратный порядок

Если попросить человека пересказать его историю в таком порядке, у него стопроцентно возникнут сложности, ведь он такое в голове не прокручивал, когда конструировал фейк.

Скорее всего, в таком случае рассказчик просто застопорится. Но, если даже он и продумывал такой вариант, рассказ может застопориться все равно, человек может запутаться в фактах.

При этом говорящий правду быстро выстроит цепь реальных событий. И станет понятно - человек вспоминает либо придумывает на ходу.

Задать вопросы

И при этом оценить невербальные реакции. Смотреть на лицо, руки. На то, как человек сидит или стоит, как говорит и т.д.

Нужно продумать несколько нейтральных вопросов плюс вопрос, относящийся ко лжи. Задать по одному и посмотреть на реакции.

Человек может улыбнуться, заерзать - в общем, проявить невербальный сигнал, который указывает на ложь или причастность.

Сконструировать метафору, косвенно относящуюся к происшедшей ситуации

Если проявится сам факт, была ложь или нет, и человек находится в давлении, то очевидно, что метафора будет ему понятна, и он даст ответы в свою пользу. Но опять-таки его может выдать невербалика.