«Пул первого» анонсировал новую встречу Путина и Лукашенко

2023-02-16 11:59

Telegram-канал «Пул первого» анонсировал новую встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует встретится с российским лидеров Владимиром Путиным в пятницу 17 февраля, сообщил Telegram-канал «Пул первого».

"Лукашенко завтра планирует встретится с Путиным", - говорится в сообщении.

Президент Беларуси в четверг проводит расширенную встречу с журналистами. Приглашены представители медиа России, США, Великобритании, Франции, Саудовской Аравии, Катара и Японии.

Опубликовано: Максим Алексеев









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