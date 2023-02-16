«Пул первого» анонсировал новую встречу Путина и Лукашенко
2023-02-16 11:59
Telegram-канал «Пул первого» анонсировал новую встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует встретится с российским лидеров Владимиром Путиным в пятницу 17 февраля, сообщил Telegram-канал «Пул первого».
"Лукашенко завтра планирует встретится с Путиным", - говорится в сообщении.
Президент Беларуси в четверг проводит расширенную встречу с журналистами. Приглашены представители медиа России, США, Великобритании, Франции, Саудовской Аравии, Катара и Японии.
Опубликовано: Максим Алексеев