В Минске начался процесс по делу Романа Протасевича и Степана Путило

В Минске началось судебное заседание над экс-редактором запрещенного тг-канала Романом Протасевичем.

В Минске проходит судебное заседание по делу оппозиционера и бывшего редактора одного из экстремистских телеграм-каналов Романа Протасевича.

"Суд по делу Путило, Рудика и Протасевича начался в Минске", - говорится в сообщении информационного агентства БелТА.

Также сообщается, что Роман Протасевич полностью признал свою вину и согласился с предъявленными обвинениями.