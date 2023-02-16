В Минске начался процесс по делу Романа Протасевича и Степана Путило
2023-02-16 12:07
В Минске началось судебное заседание над экс-редактором запрещенного тг-канала Романом Протасевичем.
В Минске проходит судебное заседание по делу оппозиционера и бывшего редактора одного из экстремистских телеграм-каналов Романа Протасевича.
"Суд по делу Путило, Рудика и Протасевича начался в Минске", - говорится в сообщении информационного агентства БелТА.
Также сообщается, что Роман Протасевич полностью признал свою вину и согласился с предъявленными обвинениями.
Опубликовано: Николай Скира