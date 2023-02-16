Волочкова высмеяла дебют Загитовой в качестве исполнительницы, сравнив ее пение с караоке
2023-02-16 12:19
Артистка балета Анастасия Волочкова не оценила вокальные данные фигуристки Алины Загитовой, которая исполнила дуэтом песню с Zivert на шоу "Влюбленные в фигурное катание".
Анастасия Волочкова высказалась по поводу исполнения Алины Загитовой дуэтом Zivert композиции певицы на шоу "Влюбленные в фигурное катание".
Балерина не оценила эксперимент спортсменки, заявив, что, во-первых, песня Zivert, а, во-вторых, исполнение как в караоке только с применением профессиональной аппаратуры.
Танцовщица зачем-то извинилась в конце своего высказывания в адрес олимпийской чемпионки.
Опубликовано: Наталья Гончарова