Волочкова высмеяла дебют Загитовой в качестве исполнительницы, сравнив ее пение с караоке

Артистка балета Анастасия Волочкова не оценила вокальные данные фигуристки Алины Загитовой, которая исполнила дуэтом песню с Zivert на шоу "Влюбленные в фигурное катание".

Анастасия Волочкова высказалась по поводу исполнения Алины Загитовой дуэтом Zivert композиции певицы на шоу "Влюбленные в фигурное катание".

Балерина не оценила эксперимент спортсменки, заявив, что, во-первых, песня Zivert, а, во-вторых, исполнение как в караоке только с применением профессиональной аппаратуры.

Танцовщица зачем-то извинилась в конце своего высказывания в адрес олимпийской чемпионки.