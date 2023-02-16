Шесть продуктов, которые мы покупаем каждый день, часто бывают подделкой
Покупая продукты питания, надо внимательно изучать состав. То, что заявлено в названии товара, не всегда соответствует действительности.
Об окружающих нас подделках многие вообще не догадываются, а зря. Такие продукты не только не полезны, но и могут вредить здоровью.
Мед подделывают очень часто, выдавая за него продукт, созданный из патоки или сахарного сиропа. Все виды меда с добавками (шоколадный, малиновый, вишневый) - это подделка.
Покупая сыр, не надо брать такой, где написано "Сырный продукт". Кроме того, в составе настоящего сыра всегда на первом месте будет указано молоко, а потом все остальные компоненты.
Чаще всего встречаются подделки среди плавленых сыров.
Кстати, чтобы сделать пармезан дешевле, в него добавляют крахмал для придания характерной плотности.
Оливковое масло, если оно натуральное, всегда густое, дает осадок и отличается особым ароматом.
Шоколад нужно отличать от кондитерской плитки. Если в составе какао-масло заменено на пальмовое, есть эмульгаторы и прочие странные компоненты, значит это не шоколад.
Купить настоящую красную рыбу очень сложно. Ее всегда подкрашивают, чтобы придать аппетитный вид. На самом деле филе лосося не ярких оттенков, а серо-розовое.
И часто бывают случаи продажи обычной перекрашенной сельди под видом кеты или горбуши.
Вместо сметаны в магазинах иногда можно купить смесь растительных жиров, крахмала, пищевых добавок. Творог тоже нередко подменяют на суррогатный продукт.
Помочь отделить подделку от оригинала может состав, который, увы, читают далеко не все.
Опубликовано: Храмова Оксана