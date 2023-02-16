Теплица без вредителей: эксперты подсказали, как ее продезинфицировать

В этом помогут мыльный раствор, изопропиловый спирт и даже банальный фурацилин.

Как продлить срок жизни поликарбонатной теплицы и обеспечить растениям зону, свободную от вредителей и болезней?

Для начала нужно вымыть теплицу: в этом поможет банальный мыльный раствор. Но, если загрязнение довольно сильное, можно использовать изопропиловый спирт либо качественный уайт-пирит без примесей.

Обязательно нужно продизенфицировать теплицу, чтобы защитить будущие посадки от гнили и болезней.

Для этого весной, как только растает снег, необходимо опрыскать конструкцию изнутри специальным раствором на основе фурацилина.

Чтобы его приготовить, нужно взять 10 таблеток фурацилина, растереть в порошок и развести в 1 литре теплой воды.