Ширвиндт назвал жителей России, критикующих Ахеджакову, чернью

Ведущий Михаил Ширвиндт, сын известного актера Александра Ширвиндта, вступился за Лию Ахеджакову, которую сняли со всех постановок театра "Современник", где артистка служила 50 лет.

64-летний Михаил Ширвиндт написал в своем личном блоге, что настало такое время, что, если назовешь Лию Ахеджакову замечательной актрисой, "тебя проклянет чернь".

Ведущий отметил, что за это же высказывание можно заслужить уважение со стороны просвещенных людей.

Ширвиндт заявил, что "каратели могут покарать" за утверждение, что Ахеджакова - замечательная актриса.

Михаил Александрович закончил свою публикацию так: "О времена! О нравы!".