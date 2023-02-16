Лукашенко назвал условие участия Беларуси в конфликте на Украине

Александр Лукашенко утверждает, что белорусские войска будут задействованы в боевых действиях против Украины, если с территории данной страны будет зарегистрирована агрессия в адрес Беларуси.

16 февраля официальный Telegram-канал президента Беларуси "Пул Первого" сообщил, что Александр Лукашенко заявил о возможности вовлечения белорусской армии в боевые действия против Украины в случае, если подразделения ВСУ совершат акт агрессии в отношении Республики Беларусь.

При этом Лукашенко отметил, что военная операция Беларуси в отношении Украины технически может быть начата в случае захода даже одного украинского солдата на белорусскую территорию.