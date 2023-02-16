Рассада без хлопот: дачники подсказали, как ее вырастить в ПЭТ-бутылках

Сегодня в магазинах можно найти самую разную тару для саженцев, но можно сделать своими руками и при этом сэкономить.

Пластиковые бутылки найдутся в каждом доме, и для опытных дачников это бесценный материал. В частности, из него можно сделать оригинальные емкости для выращивания рассады.

Для этого нужно разрезать каждую бутылку поперек. Пробку выбросить, и верхнюю часть вставить в нижнюю горлышком вниз.

Получившийся "горшочек" заполнить грунтом. Он хорош тем, что при поливе лишняя жидкость будет стекать вниз, и лишняя влага не будет концентрироваться в таре. Из такой тары рассаду также удобно пересаживать.

Если предпочтение отдано торфяным стаканчикам, то их лучше разместить в пластмассовой таре, предварительно насыпав на дно скорлупы грецких орехов - для дренажа.

Дело в том, что при поливах торфяные стаканчики нередко расползаются, и тогда приходится немало поломать голову, как лучше зафиксировать растения. А в поддоне из пластмассы они будут крепко упакованы.