Вольф Норберт: кто он, и почему его имя вписано золотыми буквами в список искусствоведческой элиты

Профессор, философ, искусствовед, лингвист, автор многочисленных трудов и монографий, посвященных разным видам и периодам искусства разных стран: все это о Вольфе Норберте.

Вольф Норберт получил классическое академическое образование по истории искусств сначала в Регенсбурге, затем продолжил его в Мюнхенском университете, где впоследствии долгое время работал в качестве научного сотрудника. В 1983 году он получил степень доктора наук по профилирующему предмету (история искусств), а в 1992 защитил докторскую диссертацию по искусству четырнадцатого века.

Ничуть не менее примечательна его преподавательская деятельность, благодаря которой ученому удалось углубить и систематизировать собственные знания и приобрести новые. Этот своеобразный опыт помог ему и на писательском поприще: отточить авторский слог, сделать его острым, точным, вскрывающим саму суть того, о чем он говорит. Норберта приглашали с лекциями высшие учебные заведения Инсбрука, Лейпцига, Марбурга, Дюссельдорфа, Франкфурта.

Научные исследования и изыскания Вольфа Норберта охватывают огромный исторический период. Его перу принадлежит огромное количество литературных источников, посвященных искусству. С равной страстью он изучает изобразительное (и иное) искусство Священной Римской империи, средневековые летописи и эротику в культуре двадцатого века!