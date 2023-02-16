Осознанность и готовность познавать себя и своего ребенка, путь к правильному воспитанию и психологическому здоровью растущего человека

Мы желаем своим детям добра, но не всегда понимаем, что для них есть добро на самом деле, и можем из лучших побуждений причинить вред.

Говорят, дети делают нас счастливыми.

Да эти маленькие существа способны совершить такое чудо, но лишь в одном случае, если мы сами позволим им сделать это, и не будем противиться тому, что они предлагают самим своим приходом на эту землю.

Как действительно полюбить ребенка? Как стать для него не просто родителями, но мудрыми наставниками? Как открыть себя познанию истинного величия материнства и отцовства и использовать этот опыт во благо ребенку и самому себе?

Для этого нужно научиться слушать и слышать душу малыша, его желания и потребности, о которых он, возможно, никогда не скажет.

Чтобы обрести этот навык необходимо желание, любовь к ребенку, и готовность изучать детскую психологию, поскольку любви, как таковой мало, чтобы малыш рос здоровым физически и психологически.

Ведь по незнанию можно, желая добра, причинить ущерб, который потом нельзя будет исправить, и который скажется на всей последующей жизни взрослеющего человека.