Чичерина и Самойлов выступили перед военными в зоне проведения спецоперации

Исполнительница Юлия Чечерина и лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов спели для российских военнослужащих в зоне проведения СВО.

Основатель музыкального коллектива "Агата Кристи" Вадим Самойлов и рок-исполнительница Юлия Чичерина выступили с концертом для военных РФ в зоне проведения СВО в Украине.

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Это не первый раз, когда музыканты и их коллеги посещают Донбасс, чтобы поднять моральный дух солдат.

Чичерина около 9 лет служит на передовой Донбасса, поддерживая проведение спецоперации.