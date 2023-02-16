Лукашенко: Беларусь не собирается наносить ядерный удар по Америке

Александр Лукашенко исключил нанесение ядерного удара по территории США со стороны Беларуси.

16 февраля Александр Лукашенко побеседовал с иностранными журналистами во Дворце Независимости, где публично заявил о том, что Беларусь не нуждается в наличии стратегического ядерного оружия для защиты своих суверенных границ, поскольку подобные вооружения есть у России, являющейся партнёром Минска.

Также Лукашенко заверил, что с территории Беларуси удар по Соединённым Штатам Америки с применением ядерного оружия наноситься не будет.