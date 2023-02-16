Прощание с режиссером Вадимом Абдрашитовым проходит в Москве
2023-02-16 13:06
В российской столице проходит церемония прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым. Траурное мероприятие проводится в Центральном доме кинематографистов.
В российской столице прощаются с легендой советского и российского кино Вадима Абдрашитова, который ушел из жизни 12 февраля. Главе съемочного процесса было 78 лет.
Траурная церемония проходит в Центральном доме кинематографистов, где собрались родные, близкие и коллеги покойного.
Самыми известными картинами, которые снял кинодеятель, являются "Охота на лис", "Парад планет", "Плюмбум", "Время танцора".
Опубликовано: Наталья Гончарова