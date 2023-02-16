Лукашенко призвал к мирным переговорам с украинскими военными в обход Зеленского

Президент Беларуси Александр Лукашенко полагает, что решить кризис на Украине можно только путем мирных переговоров с украинскими военными, не привлекая к этому местных политиков.

Это заявление белорусский лидер сделал в ходе своей встречи с белорусскими и зарубежными журналистами, которую он проводит 16 февраля во Дворце Независимости.

По мнению Александра Лукашенко, диалог о мире нужно вести с военными Украины.

Как полагает белорусский лидер, у украинских военачальников иная точка зрения в отличие от политиков и президента Зеленского, который это прекрасно понимает.

И грядущие, как многие уже говорят, перестановки в военном блоке являются дополнительным подтверждением данного факта, подчеркнул Лукашенко, и отметил, что самые профессиональные военные на Украине больше всего убеждены, что войну нужно прекращать.