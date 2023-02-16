Масштабная воздушная тревога распространилась по всей территории Украины

16 февраля днём по всей Украине зазвучали сигналы воздушной тревоги, оповещающей население о необходимости проследовать в укрытия.

В четверг Министерство цифровой трансформации Украины экстренно опубликовало пресс-релиз, в котором сообщила, что все области украинского государства охвачены воздушной тревогой, также распространившейся на Киев. При этом в Минцифры отметили, что к текущему моменту радары ВСУ не засекли ни одной российской ракеты, которая летела бы в сторону Украины.

Ряд украинских информагентств утверждает о том, что российские войска подняли в воздух истребитель МиГ-31, которые может быть оснащён гиперзвуковой ракетой "Кинжал".