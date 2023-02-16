EUobserver: Евросоюз запретит экспорт унитазов и биде в Россию
2023-02-16 13:22
Издание EUobserver утверждает, что европейские унитазы и биде могут больше не попасть на территорию России из-за санкций.
16 февраля журналисты информационного агентства EUobserver со ссылкой на инсайдера заявили о том, что в десятый пакет санкций Европейского союза против Москвы может войти запрет на поставки биде и унитазов в Россию.
Примечательно, что накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также утверждала, что десятый антироссийский пакет санкций Евросоюза уже разработан, а в его содержимое войдут рестрикции в отношении "Альфа-Банка", импорт российских битума и каучука, а также персональные санкции против 130 лиц.
Опубликовано: Ткачёв Андрей