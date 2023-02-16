Дочь Мадонны Лурдес Леон решила не отставать от матери и появилась на подиуме New York Fashion Week в наряде дьявола

Дочь Мадонны Лурдес Леон появилась на Недели моды в Нью-Йорке в люциферианском образе.

Лурдес Леон, наследница эпатажной певицы Мадонны, появилась на New York Fashion Week в наряде, который надолго запомнят посетили мероприятия.

Девушка облачилась в огненно-красное мини-платье со шнуровкой на спине, декорированное дьявольскими рогами на груди.

Кепка, которую надела Лурдес, и вовсе украшена огромным количеством рогов. В центре головного убора выбита буква "D" (devil - дьявол).