Дочь Мадонны Лурдес Леон решила не отставать от матери и появилась на подиуме New York Fashion Week в наряде дьявола
2023-02-16 13:22
Дочь Мадонны Лурдес Леон появилась на Недели моды в Нью-Йорке в люциферианском образе.
Лурдес Леон, наследница эпатажной певицы Мадонны, появилась на New York Fashion Week в наряде, который надолго запомнят посетили мероприятия.
Девушка облачилась в огненно-красное мини-платье со шнуровкой на спине, декорированное дьявольскими рогами на груди.
Кепка, которую надела Лурдес, и вовсе украшена огромным количеством рогов. В центре головного убора выбита буква "D" (devil - дьявол).
Опубликовано: Наталья Гончарова