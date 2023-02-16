Лукашенко обвинил Зеленского в уничтожении Украины

Александр Лукашенко утверждает, что Владимир Зеленский занят уничтожением собственной страны, отказываясь от переговоров с Россией.

16 февраля Александр Лукашенко публично заявил, что Владимир Зеленский занимается уничтожением Украины, продолжая вести боевые действия против России несмотря на желание украинского народа начать переговоры с российской стороной.

По мнению Лукашенко, отказ Зеленского от переговоров особенно опасен тем, что Запад не станет восстанавливать инфраструктуру Украины после завершения спецоперации, поскольку на повестке дня неизбежно появятся новые более важные вопросы, требующие больших финансовых затрат.