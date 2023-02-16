39-летний Лазарев признался, что не женится, потому что часто влюбляется
2023-02-16 13:46
Певец Сергей Лазарев до сих пор не женат, так как слишком часто влюбляется и боится, что это помешает его семейной жизни. Артисту уже 39 лет.
Певец Сергей Лазарев до сих пор ходит в холостяках, хотя ему уже 39 лет.
Артист объяснил, что рамки брака не могут хорошо влиять на отношения. Часто муж и жена расслабляются, будучи уверенными, что никуда его (ее) половинка от него (нее) не денется.
Также артист не стал скрывать, что является натурой очень влюбчивой, что для семейных отношений не подходит.
Опубликовано: Наталья Гончарову