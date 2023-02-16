39-летний Лазарев признался, что не женится, потому что часто влюбляется

Певец Сергей Лазарев до сих пор не женат, так как слишком часто влюбляется и боится, что это помешает его семейной жизни. Артисту уже 39 лет.

Певец Сергей Лазарев до сих пор ходит в холостяках, хотя ему уже 39 лет.

Артист объяснил, что рамки брака не могут хорошо влиять на отношения. Часто муж и жена расслабляются, будучи уверенными, что никуда его (ее) половинка от него (нее) не денется.

Также артист не стал скрывать, что является натурой очень влюбчивой, что для семейных отношений не подходит.