Володин: Россия взыщет ущерб от взрыва «Северных потоков» с западных компаний

Вячеслав Володин предложил способ получения компенсаций для России за подрыв газопроводов "Северный Поток".

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин утверждает, что Министерство экономики РФ может подсчитать ущерб, нанесённый в результате диверсии на "Северных Потоков", позднее взыскав его с западных компаний, которые действуют на территории России.

Накануне американский журналист-расследователь Сеймур Херш публично заявил, что в июне 2022 года военные водолазы США под видом учений заминировали "Северные Потоки", после чего российские трубопроводы в Балтийском море были взорваны норвежскими спецслужбами посредством дистанционной активации бомбы.