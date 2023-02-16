Онкологи рассказали, что поврежденная родинка не обязательно приводит к развитию рака

Всего лишь 20 % меланом появляются из родинок, которые есть на теле, а 80 % - это новообразования.

Случайное травмирование родинки может привести к серьезным последствиям, как и ее удаление хирургическим путем в кабинете дерматолога.

Дело в том, что поврежденная родинка сильно кровит, в результате чего процесс ее заживления сильно замедляется. И если в нее при этом попадут бактерии, то возникнет серьезный воспалительный процесс.

Врачи-онкологи утверждают, что поврежденная родинка чаще всего не является причиной развития рака. Это происходит только в тех случаях, когда в травмированных тканях уже есть изменения клеток, которые провоцируют быстрейшее развитие болезни.

Если родинка случайно была повреждена, первым делом нужно вымыть руки и остановить кровь плотно прижатой к ране стерильной марлевой салфеткой.

После этого необходимо обработать кожу вокруг поврежденной родинки антисептиком или мыльным раствором, а затем заклеить ранку медицинским пластырем.