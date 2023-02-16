Лукашенко посетит Китай по приглашению Си Цзиньпина в марте

Александр Лукашенко сообщил, что Си Цзиньпин пригласил его с рабочим визитом в Пекин.

16 февраля Александр Лукашенко провёл встречу с иностранными репортёрами в Минске, где публично заявил, что лидер Китайской Народной республики Си Цзиньпин официально пригласил его посетить Пекин для переговоров в начале следующего месяца. По словам Лукашенко, он принял предложение коллеги из Китая.

Примечательно, что накануне Александр Лукашенко угостил чаем белорусских сотрудников научной сферы, отметив, что данный чай ему ежегодно присылает из Китая Си Цзиньпин.