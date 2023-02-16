Эксперты подсказали способ избавиться от микробов в квартире с помощью лаврового листа
Эта известная пряность считается также отличным природным антисептиком, обладающим противовоспалительными свойствами.
Лавровый лист даже в сухом виде содержит эфирные масла, которые действют, как и листья эвкалипта.
Аромат лавра облегчает дыхание, листья растения также способны впитывать посторонние запахи.
Хотя спектр всевозможных освежителей и ароматизаторов широк, многие предпочитают применять лавр в качестве натурального дезодоранта, который улучшает воздух в помещении.
Эфирные масла лавра также помогают избавиться от пылевого клеща. Испарения при тлении лаврового листа - отличное профилактическое средство от гриппа и других вирусных заболеваний.
Как правильно использовать листья лавра для таких целей? Нужно несколько листьев поджечь и оставить тлеть в керамической либо металлической посуде. Процедуру обычно проводят несколько раз в неделю, однако можно и каждый день.
Опубликовано: Светлана Гарусева