Пентагон: США готовят план по Тайваню с учётом опыта конфликта в Украине

В Пентагоне признали, что американское Минобороны разрабатывает план конфликта на тайваньском острове.

В четверг пресс-служба Пентагона сообщила, что правительство Соединённых Штатов занято разработкой плана действий Вашингтона и Тайбэя относительно возможного начала конфликта на территории Тайваня. В Пентагоне отметили, что при создании подобного плана США учтут уроки украинского кризиса.

Примечательно, что ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что глава КНР Си Цзиньпин поручил китайским войскам готовится к войне и установить контроль над тайваньским островом к 2027 году.