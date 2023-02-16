Дарья Мороз показала своего нового избранника, виртуоза-аккордеониста Петра Дрангу

Актриса Дарья Мороз впервые вышла в свет со своим новым избранником. Им оказался известный музыкант Петр Дранга, который виртуозно играет на аккордеоне.

На мероприятие, приуроченное к запуску очередного сезона сериала "Содержанки", Дарья прибыла в обществе известного музыканта - аккордеониста Петра Дранги.

Судя по взглядам знаменитостей и нежным прикосновениям, они встречаются.

В "Содержанках" Мороз отведена роль одного из главных персонажей. По этой причине понятно, почему все внимание гостей встречи было сосредоточено на ней и ее кавалере.