Дарья Мороз показала своего нового избранника, виртуоза-аккордеониста Петра Дрангу
2023-02-16 14:05
Актриса Дарья Мороз впервые вышла в свет со своим новым избранником. Им оказался известный музыкант Петр Дранга, который виртуозно играет на аккордеоне.
На мероприятие, приуроченное к запуску очередного сезона сериала "Содержанки", Дарья прибыла в обществе известного музыканта - аккордеониста Петра Дранги.
Судя по взглядам знаменитостей и нежным прикосновениям, они встречаются.
В "Содержанках" Мороз отведена роль одного из главных персонажей. По этой причине понятно, почему все внимание гостей встречи было сосредоточено на ней и ее кавалере.
Опубликовано: Наталья Гончарова