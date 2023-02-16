Стресс можно победить шоколадом и прогулками по хвойному лесу

Простые и доступные способы помогут вернуть организм к нормальному состоянию без таблеток.

Наиболее сильно стресс сказывается на работе самых ослабленных систем организма. В результате снижается иммунитет и обостряются хронические заболевания.

Чаще всего со стрессовым состоянием медики советуют бороться медикаментозно. Но есть и другие способы привести организм в норму.

Прежде всего - это регулярные прогулки по хвойному лесу. Учеными доказано, что запах натуральной хвои способен значительно снизить стресс, а если к таким прогулкам добавить физические упражнения - эффект будет выше ожиданий.

Второй способ эффективной борьбы со стрессом - поедание натурального шоколада. Этот продукт повышает уровень эндорфинов в крови, которые отвечают за ощущение удовольствия.

Еще один действенный метод борьбы со стрессом - нюхать ваниль. Ее сладкий аромат активизирует выработку серотонина - гормона, отвечающего за хорошее настроение.

Также активно помогают бороться со стрессом и добавить жизненной энергии натуральные запахи цитрусовых, мяты и корицы. Медики рекомендуют постоянно держать их дома и в офисе.