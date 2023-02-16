Войска РФ уничтожили 135 солдат ВСУ на Донецком направлении и 2 РСЗО HIMARS

В Минобороны России сообщили о ликвидации 135 украинских солдат на Донецком участке фронта.

Спикер Министерства обороны России по вопросам спецоперации Игорь Конашенков уведомляет, что группировка российских войск и артиллеристы группы "Южная" ликвидировали 135 бойцов армии Украины на Донецком направлении, а также одну установку контрбатарейной борьбы РЛС AN/TPQ-50 американского производства.

По данным Конашенкова, на Донецком участке СВО также были ликвидированы две реактивные системы залпового огня HIMARS, которые США ранее поставили Киеву.