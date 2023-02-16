МО РФ: средства ПВО России сбили вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины

В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО сбили вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины в Харьковской области.

16 февраля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о том, что за прошедшие сутки спецоперации российскими средствами противовоздушной обороны сбит украинский многоцелевой вертолёт Ми-8 в окрестностях села Дорошовка Харьковской области.

Конашенков добавил, что с начала проведения специальной военной операции России на Украине военнослужащие российской армии уничтожили 209 вертолётов украинской стороны.