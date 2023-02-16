МО РФ: войска России уничтожили склад горюче-смазочных материалов в Полтаве

Российские военные поразили склад горюче-смазочных материалов недалеко от Полтавы в Украине.

16 февраля генерал-лейтенант российской армии Игорь Конашенков провёл дневной брифинг на полях Министерства обороны РФ, где публично заявил, что за сутки ведения спецоперации российские военные сумели уничтожить склад горюче-смазочных материалов в районе Полтавы. По данным Конашенкова, это хранилище горючего ранее использовалось украинскими войсками.

Также Игорь Конашенков сообщил о ликвидации двух американских РСЗО HIMARS и 135 солдат армии Украины на Донецком участке ведения спецоперации.