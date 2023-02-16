Bentley объединилась с дизайнером обуви для создания одноразовой модели Flying Spur

Flying Spur 2022 года, разработанном Bentley в сотрудничестве с Домиником Чамброне, или более известным фанатам как Хирург.

Чамброне - дизайнер обуви на заказ, который запустил линию кроссовок в стиле Bentley, и недавно компания Bentley выбрала его, чтобы добавить свой творческий талант в гибрид Flying Spur.

Получившийся в результате автомобиль, известный как Flying Spur Hybrid x The Surgeon, имеет антрацитовый экстерьер с бронзовыми вставками.

Автомобиль также оснащен пакетом Mulliner Blackline, который добавляет черную отделку ко всем обычным хромированным акцентам, в то время как для аэродинамических элементов, таких как тонкий спойлер на крышке багажника, было использовано углеродное волокно.



В интерьере использованы такие опции Bentley, как деревянный шпон на приборной панели, кожа с 3D-ромбовидным рисунком и новые деревянные панели Bentley с 3D-ромбовидным рисунком для отделки задней двери.

Бронзовые акценты, похожие на те, что были найдены снаружи, также проникли в салон, в то время как в ряде мест можно найти надпись “ХИРУРГ”. К ним присоединяется логотип Ciambrone "череп и скальпели".

2022 Bentley Flying Spur Hybrid x Хирург