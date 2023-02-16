Голкипер Акинфеев признался, что думает о карьере тренера

Знаменитый российский футболист Игорь Акинфеев не исключает вероятности, что скоро займется тренерской работой.

36-летний вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев после завершения спортивной карьеры планирует сначала хорошенько отдохнуть.

После спортсмен не против занять свое место среди тренерского состава футболистов.

Голкипер сообщил, что для того, чтобы вступить в ряды тренеров, необходимо 2-летнее обучение с подтверждением лицензии.