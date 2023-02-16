ВС РФ уничтожили cклад с боеприпасами 54-й механизированной бригады ВСУ в ДНР

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что служащие ВС РФ уничтожили cклад с боеприпасами 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в ДНР.

В четверг, 16 февраля 2023 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков во время брифинга рассказал о ситуации на Донецком направлении, заявив, что служащие армии России поразили склад с боеприпасами 54-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины в районе села Верхнекаменское Донецкой Народной Республики.

Помимо прочего, российские военнослужащие на данном участке фронта в ходе активных наступательных действий ликвидировали до 135 единиц личного состава ВСУ.

Также за минувшие сутки спецоперации по защите Донбасса солдаты ВС РФ на Донецком направлении уничтожили 2 пусковые установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS, 3 танка, 3 боевые бронированные машины, 8 автомобилей, 2 гаубицы Д-20 и Д-30, самоходную гаубицы «Гвоздика» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 противника.