Боец «Вагнера» рассказал, как посадил Су-24 Пригожина после подбития

Представитель ЧВК "Вагнер" раскрыл подробности с посадкой истребители Евгения Пригожина, который был подбит украинскими войсками.

Военкоры газеты "РИА Новости" взяли интервью у бойца ЧВК "Группа Вагнера" с позывным "Горец", который был пилотом истребителя Су-24, подбитого украинскими войскам недалеко от Артемовска. По словам "Горца", инцидент произошёл поздно вечером 13 февраля, а ранее с борта данного самолёта Евгений Пригожин записывал обращение к Владимиру Зеленскому.

"Горец" утверждает, что солдаты ВСУ подбили его самолёт из ПЗРК, однако представитель российской ЧВК сумел нанести ответные удары с помощью авиабомб, после чего благополучно посадил истребитель Су-24.