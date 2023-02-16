Отеки можно устранить с помощью физкультуры и полноценного сна

Тело отекает из-за наличия лишней жидкости в организме. Ее можно вывести несколькими способами.

Регулярная отечность может свидетельствовать о проблемах с почками, печенью и сердцем, но чаще всего она появляется из-за неправильного образа жизни.

Предупредить отеки можно с помощью правильного питания. Для этого в постоянном рационе должны присутствовать дыня, бананы, яблоки, арбуз и абрикосы.

Во время физических нагрузок из организма выводится излишек воды, поэтому человеку просто необходимы ежедневные физические упражнения. Также важным условием недопущения возникновения отеков является полноценный сон, способствующий качественному обмену веществ.

Стрессы негативно влияют на работу почек, поскольку во время них активно вырабатывается гормон кортизол. Вот почему важно не допускать стрессов в борьбе с отеками.

Еще два важных пункта удаления лишней воды из организма - это соблюдение солевого и питьевого режима. Как известно, соль способствует удержанию жидкости в организме, поэтому потреблять ее нужно умеренно.

А вот пить нужно так, чтобы избежать обезвоживания, поскольку вода активно участвует в процессах метаболизма.