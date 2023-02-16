Bloomberg: РФ нанесла ущерб энергетике Украины на сотни миллионов долларов

Издание Bloomberg рассказало об ущербе, который украинские войска нанесли украинской энергетической системе.

16 февраля глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий дал интервью журналистам американской газеты Bloomberg, где публично заявил, что ракетные удары российской армии по украинской энергетической инфраструктуры нанесли ущерб Украине, исчисляемый сотнями миллионов долларов при экономических потерях в размере миллиардов.

Примечательно, что войска РФ стали атаковать объекты украинской энергосистемы после того, как диверсанты ВСУ совершили теракт на Крымском мосту.