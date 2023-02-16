Lexus RZ расширяет географию продаж: кроссовер вышел на новый рынок

В облике Lexus RZ ощущается некоторая угловатость. Кстати, аналогичное исполнение применено для некоторых моделей компании Toyota.

Что касается салона Lexus RZ, то здесь роскошная отделка соседствует с технологичностью.

Довольно сложно оформлена центральная консоль, особенно там, где установлены приборная панель и информационно-развлекательный комплекс. Последний поражает своими размерами.

Диагональ монитора мультимедиа соответствует 14 дюймам.

Для кроссовера доступны мультифункциональный руль, климатическая установка, система Lexus Interface, интеллектуальная технология безопасности Lexus LSS+ 3.0, удобные сидения и многое другое.

Автомобиль оснащается двухмоторной установкой, где передний агрегат имеет мощность в 204 л.с., а задний – 109 лошадиных сил. Встроенный аккумулятор получил емкость в 71,4 кВт*ч.

Для кроссовера используется динамическая система полного привода DIREKT4, которая контролирует распределение тяги между передними и задними колесами.