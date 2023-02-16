Удвоить урожай: дачные эксперты рассказали, как подготовить раннюю грядку

Несложные манипуляции позволят ускорить процесс оттаивания грунта, и позволят посадить зелень и другие ранние культуры в марте.

Зелень можно сажать на огороде очень рано. А начинать готовить под них грядку можно еще до того, как сойдет снег.

Для этого нужно разбить лопатой или вилами заледенелую корку. Обильно посыпать будущую грядку смесью древесной золы и торфа и плотно закрыть черной пленкой.

Такая мера позволит прогреть почву так, что к середине марта верхний слой грунта прогреется почти на штык лопаты.

На подготовленном месте нужно выкопать неглубокие канавки, заполнить свежим навозом и пролить теплой водой. Прикрыть соломой или прелым сеном, опять накрыть черной пленкой.

Через пару недель опять перекопать грядку и - посеять зеленые овощи, редис и другие ранние культуры.