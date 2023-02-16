Патрушев: США хотят поражения России, невзирая на потери Украины

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США хотят поражения России в спецоперации по защите Донбасса, невзирая на людские потери Украины.

16 февраля информационное агентство «РИА Новости» сообщило, что секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев считает, что коллективный Запад намерен продолжать конфронтацию с Россией невзирая на потери Украины.

«Преследуя цель добиться поражения России, США и их приспешники планируют продолжать военное противостояние, фактически став участниками конфликта», — сказал секретарь Совбеза РФ.

Патрушев подчеркнул факт того, что для достижения вышеизложенной цели Соединённые Штаты и их союзники не считают проблемой многочисленные людские потери Украины.