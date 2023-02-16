Не стоит удивляться, что на роль шпионского авто выбрали именно Citroen DS

Машина пользовалась популярностью не только у рядовых французских автолюбителей.

Ее поклонником стал генерал Шарль де Голль. В период обретения Алжиром независимости он пережил несколько десятков покушений, и во время одного из них уцелел как раз благодаря технологичной машине и мастерству водителя.

Случилось это в августе 1962, когда президент направлялся из Елисейского дворца в аэропорт. В тот день в пригороде Парижа его уже ждали. 15 боевиков обстреляли из засады машину президента, повредив кузов и пробив колесо. В другой машине шансов у де Голля могло и не быть, но всех спас «Ситроен» и его уникальная гидравлика.

Автомобиль удалось удержать и стабилизировать на дороге, а затем и вовсе вывести из-под обстрела на трех уцелевших колесах.

Несмотря на то, что машина давно снята с производства, купить ее можно и сегодня. За убитый экземпляр просят от 400 долларов, тогда как за кабриолет в идеальном состоянии придется выложить несколько сотен тысяч.