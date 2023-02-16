Тело может сжигать калории и поддерживать нормальный метаболизм без тренировок

Оставаться в хорошей физической форме можно следуя нескольким простым правилам.

Если все эти привычки совместить хотя бы с небольшой физической активностью, то тело постепенно придет в норму.

Итак, для начала нужно, чтобы в доме всегда было прохладно. Это не располагает к долгому лежанию - придется постоянно двигаться и, таким образом, сжигать лишние калории.

По возможности нужно отказаться от пользования лифтами, эскалаторами и общественным транспортом. Если расстояние от работы до дома далекое, желательно выйти за пару остановок до конечной точки и прогуляться пешком.

Не рекомендуется просматривать телепередачи в положении "лежа на диване". Лучше делать это сидя на полу - так тело будет затрачивать энергию на поддержание нужного положения.

Еще одна рекомендация, способствующая трате лишних калорий, - переключать программы телевизора не пультом, а вручную. В этом случае придется делать лишние шаги по комнате, что тоже помогает сбросить лишние килограммы.