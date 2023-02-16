Четверо украинцев попытались сбежать за границу, переплыв реку Прут на надувном матрасе
2023-02-16 15:12
Госпогранслужба Украины сообщила, что четверо украинцев неудачно попытались сбежать заграницу, переплыв реку Прут на надувном матрасе.
16 февраля Государственная пограничная служба Украины в официальном Telegram-канале сообщила о том, что на украинско-румынской границе задержаны четверо украинцев призывного возраста, пытавшихся сбежать за границу.
Задержанные граждане Украины предприняли провальную попытку переплыть реку Прут на надувном матрасе, чтобы попасть в Румынию.
Отмечается, что мужчин задержали на границе с Румынией во время подготовки матраса к переправе.
Опубликовано: Диана Мудреченко