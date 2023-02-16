Четверо украинцев попытались сбежать за границу, переплыв реку Прут на надувном матрасе

Госпогранслужба Украины сообщила, что четверо украинцев неудачно попытались сбежать заграницу, переплыв реку Прут на надувном матрасе.

16 февраля Государственная пограничная служба Украины в официальном Telegram-канале сообщила о том, что на украинско-румынской границе задержаны четверо украинцев призывного возраста, пытавшихся сбежать за границу.

Задержанные граждане Украины предприняли провальную попытку переплыть реку Прут на надувном матрасе, чтобы попасть в Румынию.

Отмечается, что мужчин задержали на границе с Румынией во время подготовки матраса к переправе.