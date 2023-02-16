Приметы и суеверия автомобилистов: Верить или нет, личное дело каждого

Большинство водителей все же придерживаются определенных примет. Дорога и автомобиль- одни из самых опасных вещей на планете, ведь огромное количество людей гибнет ежедневно в авариях.

Почему нельзя ставить детали с битых авто

Одна из главных примет- ни в коем случае нельзя ставить на свое авто детали из другого транспорта, бывавшего в авариях. Считается, что это непременно принесет неудачу.

Вы можете также попасть в аварию. Опытные водители, даже те, кто не верит в приметы, все же не рискуют покупать запчасти с битых автомобилей, понимая, что судьбу лучше не испытывать.

Почему нельзя планировать поездку до мелочей

Решили спланировать поездку поминутно? Большинство водителей отругают вас за такое, ведь это по любому приведет к задержке.

Вы можете попасть в пробку, в дороге неожиданно может случится неожиданная неприятность, которая задержит ваш путь.

Номер 666-к неудаче

Многие считают, что номера с тремя шестерками - признак богатых людей и этот номерной знак красивый.

Но на самом деле многие водители ни за что бы не согласились иметь такие номера.

Они считаются притягивателями бед и неприятностей. Эта примета произошла из-за того, что 666 является числом дьявола.

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Птичий помет - к деньгам. Среди водителей существует поверье, что увидев на капоте птичий помет не стоит его смывать и он принесет деньги. Из-за этой приметы некоторые водители неделями не моют авто.

Похвалив автомобиль- вы устраните мелкие поломки, поскольку авто все чувствует. Но ни в коем случае не говорите плохо об авто-это может грозить вам поломкой прямо посреди дороги.

Нужно обязательно освятить авто. Это станет защитой от аварий и других неприятных ситуаций за рулем.