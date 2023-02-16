Джиган проходит лечение в частной психбольнице

Снимок артиста в больничной столовой, появился в Сети 10 февраля. На фото под глазом знаменитости красуется большой фингал.

После этого поста музыкант вышел на связь в соцсетях, заявив, что с ним все хорошо, а он просто лечит травмы.

Пациентам данной клиники помогают восстанавливаться после нервных срывов, психозов или депрессий. Здесь же приводят в себя наркоманов, алкоголиков или курильщиков.

В каком отделении лечится Джиган, неизвестно. Диагноз звезды сцены также не озвучивается.

Супруга певца Оксана Самойлова молчит.