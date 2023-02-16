Джиган проходит лечение в частной психбольнице
Известный рэп-исполнитель Джиган лечится в частной психиатрической больнице.
Журналисты выяснили, что рэпер Джиган лечится в частной психиатрической клинике, которая специализируется на таких направлениях, как психология, психиатрия, лечение от зависимостей и неврология.
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Снимок артиста в больничной столовой, появился в Сети 10 февраля. На фото под глазом знаменитости красуется большой фингал.
После этого поста музыкант вышел на связь в соцсетях, заявив, что с ним все хорошо, а он просто лечит травмы.
Пациентам данной клиники помогают восстанавливаться после нервных срывов, психозов или депрессий. Здесь же приводят в себя наркоманов, алкоголиков или курильщиков.
В каком отделении лечится Джиган, неизвестно. Диагноз звезды сцены также не озвучивается.
Супруга певца Оксана Самойлова молчит.
Опубликовано: Наталья Гончарова