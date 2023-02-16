Глава МИД Канады Мелани Жоли встретилась с Виталием Кличко в Киеве

Глава канадского МИДа Мелани Жоли прибыла в столицу Украины, где встретилась с мэром Киева Виталием Кличко.

16 февраля мэр Киева Виталий Кличко в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что лично встретился с главой Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли и устроил ей обзорную экскурсию по столице Украины.

Кличко отметил, что в ходе прогулки по Киеву выразил Жоли благодарность за оказание военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине.

Помимо прочего, мэр Киева указал министру иностранных дел Канады на необходимость получения обещанного Оттавой вооружения в кратчайшие сроки для обеспечения боеспособность Вооружённых сил Украины.