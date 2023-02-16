Пара отметила День влюблённых самым долгим подводным поцелуем

Люди, отметившие День святого Валентина, вряд ли сделали это так оригинально и даже несколько экстремально, как Бет Нил и её жених Майлз Клутье.

Влюблённые отправились на Мальдивы, погрузились под воду и подарили друг другу самый долгий подводный поцелуй, длившийся 4 минуты и 6 секунд.

Пара познакомилась пять лет назад благодаря своей заботе о природе и сохранении океана. Бет вела спецкурс, посвящённый этой проблеме, а также преподавала фридайвинг, а Майлз был волонтёром программы.

Несмотря на то, что у жениха с невестой имеется богатый опыт погружений под воду, позже они признались, что мировой рекорд, попавший в Книгу рекордов Гиннесса, дался им нелегко. Хотя Бет и Майлз три дня тренировались, чтобы сделать свой поцелуй мировым достижением.

Рекордсмены добавили, что своим поступком хотели не только добиться славы, но и вдохновить других людей влюбиться в океан. Все мы готовы защищать то, что любим, а океану и подводным чудесам нужно очень много человеческой заботы.