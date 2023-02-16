Психологи советуют отпускать «не своих» людей и не цепляться за них в жизни
Такая позиция выражает не равнодушие и гордость, а великодушие и адекватность.
Порой людям трудно расставаться с друзьями или своей второй половинкой. Но чаще всего удерживать отношения и сохранять связь с тем или иным человеком не имеет смысла.
Если человек абсолютно равнодушен к вашему присутствию, то тэто не приносит вам пользы и даже вгоняет в депрессию. Нужно просто прекратить появляться в компании такого человека.
Есть еще один необходимый к выполнению постулат во взаимоотношениях. Нужно перестать дарить свою энергию и любовь тем людям, которые не готовы любить вас.
Все неконструктивные отношения разрушают нас изнутри и делают слабее. Поэтому психологи советуют как можно скорее от них избавляться.
Опубликовано: Наталья Павлова