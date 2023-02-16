Глюкоза стала ведущей проекта Бьюти Баттл, в котором будут соревноваться в мастерстве стилисты

Певица Глюкоза (Наталья Ионова) выступит в качестве ведущей нового шоу "Бьюти Баттл", в котором будут выяснять, кто лучший стилист.

Глюкоза будет ведущей нового проекта ТНТ "Бьюти Баттл". В проекте будут участвовать стилисты-парикмахеры, о чем сообщила пресс-служба канала.

16 конкурсантов будут сражаться за звание сильнейшего, демонстрируя мастерство как индивидуально, так и в команде. Мастеров поделят на пары.

Участников ждут разные испытания, к примеру, создание киношного образа или стилизация прически под окрас животного.

Первый выпуск "Бьюти Баттл" зрители смогут посмотреть 25 февраля. Победителя проекта ждет приз в 1 000 000 российских рублей.