Жизнь дана для того, чтобы научиться ловить от нее наслаждение

Не нужно усложнять свой жизненный путь сравнением с другими людьми и разными стереотипами.

Как известно, истинное счастье кроется в мелочах. Но часто в погоне за призрачным счастьем люди теряют себя.

Между тем, психологи советуют получать кайф от своей собственной жизни. Для этого нужно научиться думать о тех вещах, которые вас по-настоящему радуют, и прекратить думать о том, что портит настроение.

Есть два кардианльно разных типа поведения. Одни люди постоянно ноют, жалуются на жизнь и взывают к сочувствию окружающих, даже если их жизнь совершенно нормальная, - такой подход в корне неверный.

Второй тип поведения, который считается самым продуктивным, - это просто любить то, что у тебя есть. А если хочется достигнуть чего-то нового - нужно просто поставить перед собой цель и затем планомерно ее достигать.