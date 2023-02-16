Сийярто: Венгрия сделает всё для вывода российских нефти и атома из-под санкций ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт сделает всё для вывода российских нефти и атома из-под санкций Европейского союза.

16 февраля глава Министерства иностранных дел Венгерской Республики Петер Сийярто в своих социальных сетях заявил о том, что Будапешт намерен сделать всё, чтобы в 10-м пакете санкционных ограничений ЕС против РФ не было ограничений поставок нефти по «Дружбе» и сотрудничества с Москвой в ядерной сфере.

«Мы в ходе дискуссий, конечно, сделаем все для того, чтобы по трубопроводу “Дружба” поступала нефть и чтобы АЭС “Пакш” могла работать», — сказал венгерский дипломат.

Сийярто подчеркнул, что в настоящее время Венгрия отвергает все ограничивающие поставку нефти и сотрудничество с Россией в ядерной сфере предложения со стороны других стран-участниц Европейского союза.